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Звезды14 сентября 2022 16:12

Концерт группы ДДТ в Петербурге перенесли с сентября на май

Он должен был пройти 24 числа на «Газпром Арене»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Концерт ДДТ перенесли на восемь месяцев.

Концерт ДДТ перенесли на восемь месяцев.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерт рок-группы ДДТ, который должен был пройти в Петербурге 24 сентября, отложен на несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Арены», где и планировалось выступления Юрия Шевчука и его музыкантов.

- Друзья, концерт группы ДДТ, который должен был пройти на «Газпром Арене» 24 сентября, по независящим от организатора причинам, перенесен на 27 мая 2023 года, - сообщается в телеграм-канале арены.

Зрители, которые готовы ждать восемь месяцев, могут не сдавать билеты обратно - все купленные билеты будут действительны и не требуют обмена. А тем, кто решит вернуть деньги, при условии приобретения билетов на сайте «Зенита», предлагают писать заявление с отправкой на электронную почту: ticket@fc-zenit.ru.