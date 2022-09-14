Концерт группы ДДТ в Петербурге перенесли с сентября на май

Концерт ДДТ перенесли на восемь месяцев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерт рок-группы ДДТ, который должен был пройти в Петербурге 24 сентября, отложен на несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Арены», где и планировалось выступления Юрия Шевчука и его музыкантов.

- Друзья, концерт группы ДДТ, который должен был пройти на «Газпром Арене» 24 сентября, по независящим от организатора причинам, перенесен на 27 мая 2023 года, - сообщается в телеграм-канале арены.

Зрители, которые готовы ждать восемь месяцев, могут не сдавать билеты обратно - все купленные билеты будут действительны и не требуют обмена. А тем, кто решит вернуть деньги, при условии приобретения билетов на сайте «Зенита», предлагают писать заявление с отправкой на электронную почту: ticket@fc-zenit.ru.