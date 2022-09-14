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Общество14 сентября 2022 16:38

Расписание «Сапсана» и «Невского экспресса» изменят из-за ремонта путей между Петербургом и Москвой

Пассажиров предупреждают заранее
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ремонт путей изменит движение "Сапсанов".

Ремонт путей изменит движение "Сапсанов".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Сапсаны» и фирменный поезд «Невский экспресс» изменят график движения из-за ремонта железнодорожных путей. Об этом жителей Петербурга и Москвы, ездящих друг другу в гости, заранее предупреждает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на перегонах Завидово — Решетниково и Крюково — Сходня в период с 24 октября по 14 ноября 2022 года внесены изменения в расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», - уточняют в ОЖД.

Кроме изменения во времени следования, на указанный период будут отменены четыре поезда. Все - 30 октября. Это №№ 759 и 761 Петербург-Москва, а также 768 и 770 Москва-Петербург.

Полный список изменений в движении можно посмотреть на сайте Октябрьской дороги.