Расписание «Сапсана» и «Невского экспресса» изменят из-за ремонта путей между Петербургом и Москвой

Ремонт путей изменит движение "Сапсанов". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Сапсаны» и фирменный поезд «Невский экспресс» изменят график движения из-за ремонта железнодорожных путей. Об этом жителей Петербурга и Москвы, ездящих друг другу в гости, заранее предупреждает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на перегонах Завидово — Решетниково и Крюково — Сходня в период с 24 октября по 14 ноября 2022 года внесены изменения в расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», - уточняют в ОЖД.

Кроме изменения во времени следования, на указанный период будут отменены четыре поезда. Все - 30 октября. Это №№ 759 и 761 Петербург-Москва, а также 768 и 770 Москва-Петербург.

Полный список изменений в движении можно посмотреть на сайте Октябрьской дороги.