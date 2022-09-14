«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в Кубке России 0:2

Команда Семака проиграла в Самаре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» проиграл в Самаре местным «Крыльям Советов». Матч в рамках обновленного Кубка России закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. А сине-бело-голубые заканчивали встречу вдесятером - за красную карточку был удален Клаудиньо.

- Уступаем в Самаре во втором туре Кубка России, - грустно сообщает телеграм-канал «Зенита».

Надо отметить, что матч получился очень непростым для петербургской команды. Первый тайм забитых голов не принес. А все основные действия развернулись во второй 45-минутке. Катализатором поражения стало удаление Клаудиньо, который за три минуты схватил две желтых карточки и был удален на 77-й минуте встречи.

Еще через шесть минут «Крылья» открыли счет, а на третьей добавленной минуте, перед финальным свистком, удвоили преимущество.

Напомним, что в нынешнем формате Кубка команды играют по групповой системе. Вместе с «Зенитом» и «Крыльями» в группе В находятся воронежский «Факел» обыгранный петербуржцами 2:0 и столичный «Спартак». Именно визит в Москву предстоит «Зениту» в следующем туре 28 сентября.