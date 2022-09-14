Киберспортивную секцию открыли в школе № 324 в Сестрорецке за счет бюджета Петербурга

В сестрорецкой школе открыли киберспортивный кабинет. Фото: gov.spb.ru

Старшеклассники из 324-й школы Сестрорецка воплотили в реальность мечту всех мальчишек Петербурга. Они, за счет городского бюджета, получили компьютерный класс, в котором совершенно официально можно играть в «стрелялки».

- Инициатива создания кабинета киберспорта победила в проекте «Твой бюджет в школах» в 2021 году. Идеологами выступили ученики девятого класса школы №324 Курортного района, - сообщает пресс-служба Смольного.

На открытие класса киберспорта приехал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, курирующий вопросы цифровизации. По его словам, сегодня киберспорт стал большим, чем просто компьютерные игры.

- Подобные занятия развивают навыки работы в команде, целеустремленность, стратегическое мышление, - отметил чиновник.

На реализацию проекта город выделил 2,5 миллиона рублей. Деньги пошли на ремонт актового зала и закупку оборудования - компьютеров, столов и кресел. Теперь здесь будут проводить турниры по киберспорту среди учеников 7-11 классов.