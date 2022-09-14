Только 77% дорог в Петербурге соответствует нормативному состоянию

Через два года 85% петербургских дорог должны соответствовать нормативам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Только 77% автомобильных дорог в Петербурге соответствует нормативному состоянию. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов, отмечая, что в городе продолжается масштабный дорожный ремонт.

- Петербург присоединился к нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Участие в нем обеспечивает городу поддержку федерального центра и дополнительные средства на ремонт дорог, - отметил Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В нынешнем году приведены в порядок проспект Науки, улица Дыбенко, часть Рябовского шоссе, проспект Большевиков и другие магистрали.

Большинство нынешнего ремонта проводится как раз в рамках нацпроекта. Это позволило увеличить масштабы работ. При этом темпы должны оставаться высокими, так как к 2024 году нормативам должны отвечать уже 85% петербургских дорог.

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