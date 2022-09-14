Семак объяснил поражение «Зенита» ошибками и расслабленностью

Семак назвал причины поражения "Зенита". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал основные причины поражения его команды в кубковом матче с самарскими «Крыльями Советов». В игре, которая проходила на берегах Волги, сине-бело-голубые пропустили дважды, не забив ни одного гола в ворота хозяев поля.

- Может быть, достаточно легкое начало сыграло плохую службу. Одна-другая ошибки в обороне, технический брак, неправильное расположение — и сразу же дали почувствовать «Крыльям», что с нами можно играть. Нити игры и инициативу потеряли, - приводит слова наставника пресс-служба «Зенита».

В результате петербуржцы стали чаще ошибаться, пошла нервная игра и Клаудиньо схватил две желтых карточки в течение трех минут, после чего был удален с поля. Через шесть минут «Зенит» пропустил.

До конца основного времени оставалось меньше десяти минут. Но отыграться у гостей не получилось, зато хозяева забили еще раз.

Впрочем, в нынешнем году розыгрыш Кубка России идет по новой схеме, так что поражение не означает вылета из турнира. Следующий матч «Зенит» проведет со «Спартаком» в Москве.