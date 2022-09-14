Парня на электросамокате сбили на переходе в Приморском районе Петербурга

Самокатчик попал под иномарку на севере Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Очередное ДТП с участием электросамоката произошло в Петербурге. Вечером 14 сентября в Приморском районе города пользователь прокатного гаджета выехал на пешеходный переход на оживленном перекрестке. Поворачивавшая машина не успела остановиться и снесла молодого мужчину вместе с самокатом.

- На перекрестке Долгоозерной и Комендантского проспекта автомобиль сбил самокатчика на пешеходном переходе, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, пострадавший отлетел на несколько метров на асфальт. Он побился, но остался жив. Подняться с земли ему помогли прохожие. Сам самокат «зажевало» под автомобиль.

На место были вызваны скорая помощь и полиция. Виновника аварии установит Госавтоинспекция. Но свидетели аварии отмечают, что самокатчик не спешился перед дорогой, как того требуют правила, а переезжал ее.