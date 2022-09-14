Памятник шестилетнему мальчику, погибшему при спасении человека на пожаре, установили в Карелии

В Карелии установили памятник мальчику, погибшему при спасении человека из огня. Фото: karelia.sledcom.ru

Сотрудники карельского управления Следкома России установили памятник шестилетнему мальчику, который погиб на пожаре, пытаясь спасти человека. Сам трагический инцидент произошел еще три года назад, а сейчас на могиле Славы Юшкова появился монумент.

- В августе 2019 года шестилетний Святослав Юшков бросился на помощь оказавшемуся в огне в деревянной бане пожилому человеку. Мальчик хотел самостоятельно вытащить его из пожара, но сил ребенка не хватило, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Огонь усилился и перекинулся на мальчика. Слава получил тяжелые ожоги. Их Карелии его самолетом перевезли в ожоговый детский центр в Нижнем Новгороде, но усилия врачей оказались тщетны и маленький герой умер.

Поскольку мальчик всегда любил играть в футбол, памятник на его могиле изображает ребенка с мячом. За мужество и героизм Слава был посмертно награжден медалью СК России «Доблесть и отвага». А его родным был вручен знак и «Горячее сердце».