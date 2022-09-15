Дожди и до плюс 15 градусов будет в Петербурге 15 сентября

Пасмурно и прохладно будет в Петербурге 15 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пасмурная и дождливая погода продолжается в Санкт-Петербурге. Четверг, 15 сентября 2022 года, принесет городу пасмурную погоду, периодический небольшой дождь, а также прохладу. К вечеру станет холоднее. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует североатлантический циклон, причем днем регион будет ощущать влияние его теплого сектора, а вечером окажется на пути холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется максимум до плюс 13-15 градусов, по Ленинградской области от 11 до 16 градусов тепла. Ветер будет теплый, южный 5-10 метров в секунду.

В пятницу петербуржцев ожидает такая же погода - пасмурно, дожди и прохлада.