Фонтаны в парке 300-летия Петербурга закроют 15 сентября

Фонтаны в парке 300-летия Петербурга закроют на промывку 15 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На протяжении всего сентября в Санкт-Петербурге специалисты "Водоканала" занимаются промывкой фонтанов, чтобы они исправно работали и радовали горожан. Пока что сезон фонтанов, несмотря на прохладную погоду, еще не закончился. Однако три фонтана закроют на время 15 сентября 2022 года.

- Чтобы они были чистыми и работали исправно наши специалисты регулярно проводят помывки и техническое обслуживание водных жемчужин, - сообщили в "Водоканале".

Так, на промывку закроются фонтан на Московском проспекте возле дома 224, а также Западный и Восточный фонтаны в парке 300-летия Петербурга. По мимо этого до сих пор идет промывка фонтана "Маяк", который находится в самом центре парка 300-летия.