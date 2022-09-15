Серийную карманницу задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала серийную "карманницу". Женщина специализировалась на пожилых посетителях продуктовых магазинов. Пока те смотрели на стеллажи с продуктами и рассматривали цены, воровка вытаскивала у них из карманов кошельки и мобильные телефоны. Об этом 15 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Заявления о кражах стали поступать в полицию Калининского района в августе и сентябре. Все ни были одинаковыми - жертвами становились пожилые люди, а кражи происходили в продуктовых магазинах, - сообщили стражи порядка.

Так, 8 августа у пенсионера в магазине на проспекте Науки вытащили кошелек с 5,5 тысячами рублей. 19 августа у пенсионерки пропал телефон и кошелек с 21 тысячей рублей, пока она была в магазине на проспекте Просвещения. 23 августа у пожилой женщины вытащили дорогой смартфон, а 5 сентября у другой пенсионерки из сумочки пропали 3310 тысяч рублей.

Вскоре полицейские обнаружили воровку. Ей оказалась ранее судимая за щипачество 25-летняя жительница Всеволожска. Ее задержали, а дома у женщины нашли несколько телефонов, которые ранее были украдены. По всех фактам возбуждены уголовные дела.