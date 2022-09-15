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Авто15 сентября 2022 6:05

Приморское шоссе встало в жесткую пробку в сторону Петербурга утром 15 сентября

Затор растянулся на 4,6 километра
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Приморское шоссе в сторону Петербурга встало в пробку

Приморское шоссе в сторону Петербурга встало в пробку

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снова утро началось с пробок. 15 сентября 2022 года затор образовался на Приморском шоссе в сторону Санкт-Петербурга. Пробка стоит в районе Ольгино, причем, довольно плотная. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

- Зафиксирована необычно плотная пробка — Приморское шоссе, от станции Морская до торгового центра. Пробка растянулась на 4,6 километра. В ней можно потерять 50 минут. Обычно этот участок можно проехать за 12 минут, - рассказал источник.

Причиной затора стали ремонтные работы, которые проводятся на участке от Лахты до Ольгино.

В целом по Петербургу ситуация на дорогах оценивается в пять баллов, что на один балл больше обычного. Ожидается, что к 10 часам утра на дорогах станет свободнее.