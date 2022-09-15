Петербург стал самым любимым городом жителей России

Петербург стал самым любимым городом жителей страны Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург занял первое место среди городов страны, в который влюблены жители России. Лидерство самых любимых мест Северная столица поделила с Москвой. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, опубликованном 15 сентября 2022 года.

- В рейтинге любимых мест россиян в родной стране первое место делят Санкт-Петербург и Москва - по 14 процентов голосов. 8 процентов респондентов влюблены в Краснодарский край, в частности Сочи, - говорится в исследовании.

Причем, оказалось, что женщины больше влюблены в Культурную столицу, нежели мужчины. Свое сердце Петербургу отдали 14 процентов опрошенных мужчин и 15 процентов опрошенных женщин.

А 4 процента опрошенных вовсе заявили, что у них нет любимых мест в России.