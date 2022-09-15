Вестибюль станции метро «Горный институт» в Петербурге построят к 2024 году

Вестибюль станции «Горный институт» построят к 2024 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие жители Санкт-Петербурга очень ждут появления новой станции метро "Горный институт", которая расположится на Васильевском острове. Сейчас вовсю идет строительство тоннелей и платформы на станции. А сам вестибюль должны построить к 2024 году. Об этом 15 сентября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Представители компании "Метрострой Северной столицы" ищут подрядчика, который займется строительством вестибюля и пешеходного перехода станции метро "Горный институт", - пишет издание.

Подрядчика ищут посредством госзакупок. Начальная цена работ составляет более 526 миллионов рублей. Заявки от компаний будут принимать до 21 сентября, а выберут победителя 27 сентября.

Вестибюль должен расположиться на Большом проспекта Васильевского острова и Косой линии. Сроки сдачи - 7 января 2024 год.