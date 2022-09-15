Более 800 нарушений при перевозке детей в машинах выявили сотрудники ГИБДД в Петербурге за три дня

В Кировском районе Санкт-Петербурга Госавтоинспекторы проверили соблюдение требований перевозки детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ГИБДД провели в Кировском районе Санкт-Петербурга рейд по проверке правил перевозки детей в машинах. Инспекторы в течение трех дней проверяли автомобили, проезжающие по площади Стачек, Дачном и Ленинском проспектах, и за это время выявили более 800 нарушений. Об этом 15 сентября 2022 года рассказали в управлении ГИБДД главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Всего за три дня было выявлено 839 правонарушений, к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей привлечены 14 водителей, - рассказали в полиции.

Сотрудники дорожной полиции провели со всеми водителями беседы, рассказав о важности детских кресел и бустеров для перевозке маленьких пассажиров.

Отметим, что в 2022 году на территории Кировского района произошло 145 ДТП, из них пять аварий с пострадавшими детьми.