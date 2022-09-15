Мужчину осудили на 19 лет тюрьмы за убийство и поджог дома в садоводстве в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области суд вынес решение по уголовному делу об убийстве человека, покушении на убийство, а также поджоге жилого дома в садоводстве массива Пупышево Волховского района. Виновным признали 36-летнего мужчину, приезжего из Смоленской области. Об этом 15 сентября 2022 года рассказали в правоохранительных органах.

- 1 декабря 2019 года компания отдыхала в дачном доме в садоводстве "Якорь". После застолья хозяева дачи уехали, а между оставшимися гостями начался конфликт, - рассказали в органах.

Тогда смолянин взял ударом в сердце убил мужчину, а чтобы скрыть преступление, поджог дом. В доме был еще один спящий гость, но ему удалось спастись благодаря собакам, которые начали лаять.

Судом подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.