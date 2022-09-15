Синоптик Колесов предупредил о грозах в Петербурге 15 сентября

Колесов пообещал грозы в Петербурге 15 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что на дворе середина сентября, в Санкт-Петербурге ожидаются грозы. Об этом 15 сентября 2022 года рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По прогнозу, непогода накроет Северную столицу 15 и 16 сентября.

- Вчера в прогнозах погоды по нашему региону мы отметили грозы на сегодняшний день. Сегодня в атмосфере изменений не произошло все остается в силе. Поэтому грозы сегодня возможны вечером, да и завтра днем тоже, - рассказал Колесов.

Пока что грозовые тучи наблюдаются на территории Эстонии, но постепенно двигаются в направлении Ленинградской области и Петербурга.

Напомним, что 15 сентября Петербурге будет около 13-15 градусов тепла, а вечером пройдут дожди.