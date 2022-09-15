Двое мужчин сгорели заживо в доме в городе Луга в Ленинградской области

Двое мужчин погибли во время пожара в Луге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Луга Ленинградской области произошел трагический пожар. Двое мужчин погибли во время возгорания в доме в Переездном переулке. Об этом 15 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 7 часов утра 14 сентября на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании деревянного строения на Переездом переулке. На место незамедлительно выехала бригада пожарных, - рассказал источник.

Прибывшие на место спасатели начали тушить дом и обнаружили в здании два трупа. Это были мужчины 54 и 61 года, оба работали местными электриками. Также спасатели обнаружили в горящем доме еще одного 47-летнего мужчину, который был без сознания, но жив. Его госпитализировали с тяжелым отравлением угарным газом в местную больницу.

Предварительно установлено, что трое мужчин распивали спиртные напитки в ночное время в заброшенном деревянном здании.