Росприроднадзор обнаружил источник вони в Гатчине / Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Специалисты Росприроднадзора нашли источники вони в городе Гатчина Ленинградской области. Жалобы на неприятный запах от местных жителей поступали с мая 2022 года. На протяжении 14 дней специалисты вместе с передвижной лабораторией делали замеры воздуха и выявили превышения по сероводороду, этилбензолу и ксилолу. Об этом в ведомстве рассказали 15 сентября 2022 года.

- Превышение сероводорода было обнаружено в промышленной зоне, где находятся несколько предприятий. Сероводород является токсичным и легковоспламеняющимся газом, - рассказали в Росприроднадзоре.

На Пушкинском шоссе исследование показали превышения по этилбензолу. А в жилой зоне деревни Малые Колпаны выявлены превышения по оксиду углерода, фенолу, ксилолу.

Сейчас специалисты готовят материалы, чтобы направить их в районную администрацию, а также правоохранительные органы.