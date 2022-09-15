КАД перекроют между ЗСД и Парашютной улицей Петербурга с 19 на 20 сентября

Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа пятой опоры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь с 19 на 20 сентября 2022 года перекроют участок Кольцевой автодороги. На 12 километре трассы будут демонтировать пятую опору для дорожных знаков, поэтому движение по внутреннему кольцу КАД между ЗСД и Парашютной улицей полностью остановят. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В течение ночи с 19 на 20 сентября три раза будет полностью перекрываться движение по внутреннему кольцу КАД на севере Петербурга. Перекрытия необходимы для безопасности рабочих, а также участников движения, - рассказал начальник центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Работы специально будут проводиться в ночное время, когда на трассе самый низкий поток машин. Так, перекрытия запланированы на время: 00:00 – 00:15; 01:30 – 01:45; 03:00 – 03:15. Движение будет ограничено не более, чем на 15 минут.