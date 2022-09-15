Социальные проекты Ленобласти получили гранты президента на сумму 56 млн рублей в 2022 году / Фото: Администрация ЛО

В 2022 году 36 проектов Ленинградской области получили гранты президента на сумму 56 миллионов рублей. Это социальные проекты, направленные на то, чтобы сделать жизнь жителей региона лучше, красивее и удобнее. Сейчас уже идет подготовка к конкурсам на гранты 2023 года, проводятся форумы. В них принимают участие областные НКО и "Команда 47".

- В Ленинградской области живет очень много творческих, талантливых и неравнодушных людей, которые имеют большое желание делать добрые дела. Гражданский форум стал для них сильным и опытным наставником, который может подсказать и помочь сделать нужные шаги, - отметила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Она добавила, что организации могут расширить географию своей деятельности и помогать не только в Ленобласти, но и реализовать проекты на Донбассе.

Так, 16 сентября участники Гражданского форума представят разработанную карту губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Это будет будет каталог ресурсов, навыков, потребностей, который позволит улучшить работу над социальными проектами.