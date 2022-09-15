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Происшествия15 сентября 2022 9:42

Полиция ищет извращенца, домогавшегося 6-летнюю девочку в Петербурге

Мужчина демонстрировал ребенку свои гениталии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция разыскивает эксгибициониста, пристававшего к ребенку в Петербурге

Полиция разыскивает эксгибициониста, пристававшего к ребенку в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает извращенца, который приставал к шестилетней девочке недалеко от метро "Звездная". Утром 15 сентября 2022 года в правоохранительные органы Московского района обратился отец ребенка и рассказал о случившемся, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина рассказал, что в семь часов утра у дома 9/1 по Звездной улице неизвестный мужчина демонстрировал его дочери свои гениталии, - сообщил источник.

Сотрудники полиции изъяли видеозапись с камер наблюдения, которые установлены рядом с тем местом, где произошел инцидент. Сейчас записи изучаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.