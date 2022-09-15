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Общество15 сентября 2022 9:59

Петербург закупил снегоуборочную технику на 725 млн рублей

По договорам город получит 222 единицы техники
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург закупил снегоуборочную технику на 725 млн рублей

Петербург закупил снегоуборочную технику на 725 млн рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург закупил снегоуборочную технику на 725 миллионов рублей. Город заключил три контракта на поставку машин для уборки дворов. По договорам российские и белорусские компании поставят в Северную столицу 222 единицы техники, которая должна прибыть в ближайшие недели. Об этом 15 сентября 2022 года сообщили в Смольном.

- Новая техника закупается с учетом специфики каждого района. Она обладает более высокой производительностью и удобна в использовании специалистами, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Так, 80 машин сделаны на базе трактора "Белорус-82.1", еще 85 уборочных машин на базе трактора "Беларус-320".

Всего в Петербург будет закуплено 1185 тракторов, погрузчиков и мини-погрузчиков и 415 единиц различного навесного и прицепного оборудования для обеспечения качественной зимней уборки во всех районах.