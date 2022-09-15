Петербург закупил снегоуборочную технику на 725 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург закупил снегоуборочную технику на 725 миллионов рублей. Город заключил три контракта на поставку машин для уборки дворов. По договорам российские и белорусские компании поставят в Северную столицу 222 единицы техники, которая должна прибыть в ближайшие недели. Об этом 15 сентября 2022 года сообщили в Смольном.

- Новая техника закупается с учетом специфики каждого района. Она обладает более высокой производительностью и удобна в использовании специалистами, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Так, 80 машин сделаны на базе трактора "Белорус-82.1", еще 85 уборочных машин на базе трактора "Беларус-320".

Всего в Петербург будет закуплено 1185 тракторов, погрузчиков и мини-погрузчиков и 415 единиц различного навесного и прицепного оборудования для обеспечения качественной зимней уборки во всех районах.