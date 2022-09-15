13-летняя девочка из Петербурга рассказала, как ее дважды пытались изнасиловать в Дагестане

Девочка пожаловалась врачам в Петербурге, что ее дважды пытались изнасиловать Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция Калининского района проверяет заявления 13-летней девочки, которая рассказала, что ее дважды пытались изнасиловать. Происходило это, со слов школьнице, в Дагестане. Об этом 15 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 14 сентября из квартиры дома на Пискаревском проспекте в Детскую больницу №5 имени Филатова была госпитализирована 13-летняя девочка, которая жаловалась на сильные боли в животе, - рассказал источник.

Во время беседы с врачом девочка рассказала, что родилась в Дагестане, но живет в Петербурге. Также она поведала, что ее дважды пытались изнасиловать на родине. Произошло это в 2019 и 2021 годах. Тогда девочке было 10 и 12 лет.

Известно, что медики обнаружили у школьницы нарушение менструального цикла. Проводится проверка в связи с заявлением.