Полиция со стрельбой задержала неадекватного гонщика под Петербургом

Полиция с погоней и стрельбой задержала гонщика под Петербургом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом сотрудники полиции со стрельбой и погоней задержали гонщика. Об этом 15 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области. Инспекторы ДПС заметили машину, которая гнала на большой скорости по Выборгскому шоссе во Всеволожском районе региона. Полицейские потребовали автомобилиста остановить иномарку, но тот начал уезжать еще быстрее.

- В ходе преследования для остановки указанного автомобиля инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел вверх, а затем по колесам машины правонарушителя. Транспортное средство было остановлено, водитель задержан, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За рулем машины был 29-летний мужчина. Он вел себя неадекватно, но от медицинского освидетельствования отказался. Задержанного доставили в отделение полиции и составили протоколы.