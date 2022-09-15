Экополиция вышла в рейды в Ленобласти в поисках нелегальных мусоровозов

В Ленобласти начались рейды экологической полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экологическая полиция отправилась в рейды в Ленобласти в поисках мусоровозов, которые спешно вывозят отходы на несанкционированные свалки. Об этом пишет online47.ru. Первая проверка прошла в поселке Луговой под Всеволожском. Местные жители не раз жаловались на горе-водителей, где попало сбрасывающих мусор. Так что эконадзор знал, где искать нарушителей. В итоге правоохранители не прогадали.

- В комитете госэконадзора Ленобласти рассказали, что всего специалисты проверили 14 мусоровозов. На двух водителей составили административные протоколы, - пишет издание.

Добавим, что экополиция появилась в Ленобласти год назад, чтобы отлавливать нарушителей, создающих стихийные свалки на территории 47 региона. Инициатива понравилась губернатору Александру Дрозденко, и он подписал соответствующее распоряжение о создании структуры.