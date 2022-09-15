Двух наркоторговцев задержали в Калининском районе Петербурга

Сотрудниками полиции задержали наркоторговцев в Калининском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух наркоторговцев. Все произошло вечером 13 сентября 2022 года в Калининском районе города. Машина, в которой находились наркодельцы, стражи порядка остановили возле дома 10 корпус 1 по улице Софьи Ковалевской. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 19 часов полиция остановила автомобиль "Форд Фокус". За рулем находился 40-летний мужчина, рядом с ним 47-летний пассажир, - рассказали стражи порядка.

Полицейские осмотрели машину и нашли в ней более 100 граммов наркотиков. После последовали обыски в квартирах задержанных, где также было обнаружено более 600 граммов психотропного вещества.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.