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Происшествия15 сентября 2022 11:05

Двух наркоторговцев задержали в Калининском районе Петербурга

Дома и в квартире у мужчин нашли более 700 граммов психотропного вещества
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудниками полиции задержали наркоторговцев в Калининском районе

Сотрудниками полиции задержали наркоторговцев в Калининском районе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух наркоторговцев. Все произошло вечером 13 сентября 2022 года в Калининском районе города. Машина, в которой находились наркодельцы, стражи порядка остановили возле дома 10 корпус 1 по улице Софьи Ковалевской. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 19 часов полиция остановила автомобиль "Форд Фокус". За рулем находился 40-летний мужчина, рядом с ним 47-летний пассажир, - рассказали стражи порядка.

Полицейские осмотрели машину и нашли в ней более 100 граммов наркотиков. После последовали обыски в квартирах задержанных, где также было обнаружено более 600 граммов психотропного вещества.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.