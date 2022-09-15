Грузовик сбил насмерть двух собак в Петербурге, сорвавшихся с поводка

Две собаки погибли под колесами грузовика в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Две собаки погибли в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга под колесами грузовика. Несчастный случай произошел утром 15 сентября 2022 года на пересечении улицы Коммуны и Рябовского шоссе. Пси гуляли вместе с хозяйкой, но сорвались с поводка и выбежали на проезжую часть на красный сигнал светофора.

- Женщина выгуливала четырех или пяти собак. В какой-то момент три собаки сорвались и выбежали на проезжую часть, - сообщает "Мегаполис".

Две собаки оказались под колесами грузовика, третья собака испугалась и вернулась обратно к хозяйке. Как сообщают очевидцы, грузовик, сбивший собак, уехал сразу же. Остальные автомобилисты остановились, чтобы объехать погибших животных.

После трагедии, женщина сняла с одной из собак поводок и ушла, оставив трупы животных лежать на дороге. Были ли все собаки ее питомцами, либо находились на передержке, неизвестно.