Доходы бюджета Петербурга от переезда «Газпрома» оценили в 400 млрд рублей в год

Доходы бюджета Петербурга от переезда «Газпрома» оценили в 200-400 млрд рублей в год Фото: Артем КИЛЬКИН

Доходы бюджета Санкт-Петербурга могут вырасти на 200-400 миллиардов рублей в год благодаря переезду в Северную столицу компании "Газпром" и ее дочерних структур. Об этом 15 сентября 2022 года пишет "РБК Петербург" со ссылкой на экспертов.

- Эта сумма - годовые перечисления в доходную часть бюджета Петербурга, это и налог на прибыль, и налог на доходы физических лиц, - пояснили специалисты.

Помимо налоговых отчислений, компании также будут пополнять городской бюджет за счет аренды помещений под офисы и другие нужды. Какой будет эта сумма, пока сказать сложно.

Так, в плане на 2022 года в бюджет Петербурга должно поступить более 890 миллиардов рублей. Однако благодаря "Газпрому" доход может превысить 1 триллион рублей.