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Общество15 сентября 2022 12:39

Суд освободил от наказания петербуржца, отправившего портрет Гитлера на сайт «Бессмертного полка»

Мужчине дали 300 часов обязательных работ, но срок давности по делу уже истек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге осудили и отпустили мужчину, обвиняемого в реабилитации нацизма.

В Петербурге осудили и отпустили мужчину, обвиняемого в реабилитации нацизма.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский Городской суд вынес вердикт по громкому делу о реабилитации нацизма, в чем обвиняли местного жителя. В мае 2020 года мужчина разместил на сайте проекта «Бессмертный полк» портрет Адольфа Гитлера.

- Обвиняемый, зная, что Адольф Гитлер являлся основоположником идеологии нацизма, отправил заявку, содержащую фото и подпись «Адольф Хитлер», для публичной демонстрации в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертный полк онлайн», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом сам обвиняемый вину не признал.

Суд, тем не менее, назначил ему 300 часов обязательных работ в виде наказания. Но тут же освободил мужчину от его исполнения, так как сроки давности по данной статье уже истекли.