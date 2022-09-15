Суд освободил от наказания петербуржца, отправившего портрет Гитлера на сайт «Бессмертного полка»

В Петербурге осудили и отпустили мужчину, обвиняемого в реабилитации нацизма. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский Городской суд вынес вердикт по громкому делу о реабилитации нацизма, в чем обвиняли местного жителя. В мае 2020 года мужчина разместил на сайте проекта «Бессмертный полк» портрет Адольфа Гитлера.

- Обвиняемый, зная, что Адольф Гитлер являлся основоположником идеологии нацизма, отправил заявку, содержащую фото и подпись «Адольф Хитлер», для публичной демонстрации в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертный полк онлайн», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом сам обвиняемый вину не признал.

Суд, тем не менее, назначил ему 300 часов обязательных работ в виде наказания. Но тут же освободил мужчину от его исполнения, так как сроки давности по данной статье уже истекли.