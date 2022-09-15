Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 13:01

Наличие недвижимости в Финляндии не будет основанием для получения визы

Об этом заявил президент Суоми
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Финскую визу получить будет еще сложнее.

Финскую визу получить будет еще сложнее.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия намерена еще больше ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Президент соседней страны заявил, что наличие недвижимости не должно быть основанием для получения шенгена, как это происходит сейчас. Такое решение может больно ударить по петербуржцам, прикупившим себе домик в Суоми.

- До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы. По-моему, в этом нет необходимости, - приводят слова Саули Ниинесте финские СМИ.

При этом глава Финляндии оговорился, что речь в данном случае идет о собственности, приобретенной «после определенной даты». Также финские власти хотят прикрыть лазейку для тех россиян, которые начнут делить недвижимость, передавая доли родственникам, дабы у последних появились основания для получения шенгена.

Вместе с тем Финляндия, выдавшая около 100 тысяч виз гражданам РФ, не будет аннулировать их, как поступили страны Прибалтики и некоторые другие государства Европы.