Наличие недвижимости в Финляндии не будет основанием для получения визы

Финскую визу получить будет еще сложнее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия намерена еще больше ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Президент соседней страны заявил, что наличие недвижимости не должно быть основанием для получения шенгена, как это происходит сейчас. Такое решение может больно ударить по петербуржцам, прикупившим себе домик в Суоми.

- До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы. По-моему, в этом нет необходимости, - приводят слова Саули Ниинесте финские СМИ.

При этом глава Финляндии оговорился, что речь в данном случае идет о собственности, приобретенной «после определенной даты». Также финские власти хотят прикрыть лазейку для тех россиян, которые начнут делить недвижимость, передавая доли родственникам, дабы у последних появились основания для получения шенгена.

Вместе с тем Финляндия, выдавшая около 100 тысяч виз гражданам РФ, не будет аннулировать их, как поступили страны Прибалтики и некоторые другие государства Европы.