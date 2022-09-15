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Экономика15 сентября 2022 13:49

Жители Москвы, Сочи и Калининграда чаще всего летали в Петербург этим летом

С июня по август в Пулково обслужили более шести миллионов пассажиров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
За лето в Пулково обслужили более 6 млн туристов.

За лето в Пулково обслужили более 6 млн туристов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более шести миллионов пассажиров прошли через петербургский аэропорт Пулково за три летних месяца. В числе них были как горожане, так и гости Северной столицы. В Пулково составили ТОП-10 направлений, откуда чаще всего прилетали самолеты в город на Неве.

- В десятку городов вошли: Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Архангельск и Самара, - сообщает пресс-служба аэропорта.

По данным Пулково, Петербург оказался самым популярным туристическим направлением в летний сезон 2022 года.

А в Смольном подсчитали, что с начала года Северную столицу посетили более 5,5 миллионов путешественников. Они принесли в городскую экономику 215 миллиардов рублей.