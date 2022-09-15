Двухлетняя девочка попала в реанимацию после падения в бассейн под Петербургом

Двухлетняя девочка упала в бассейн на даче во Всеволожском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь маленькой девочке, чуть не утонувшей в бассейне. Несчастный случай произошел вечером 14 сентября 2022 года во Всеволожском районе Ленинградской области. Двухлетний ребенок упал в бассейн и сильно наглотался воды. В итоге малышка попала в реанимацию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девочка была на даче в поселке Вартемяки, в Агалатово. По недосмотру родителей ребенок упал в бассейн и начал тонуть, - рассказал источник.

Это заметил отец девочки, бросился за ней в воду и вытащил на берег. Так как мужчина тренер по мини-футболу, то он знал, как оказывать первую помощь. Мужчина помог дочери и отвез ее в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

Сейчас за состоянием ребенка наблюдают врачи.