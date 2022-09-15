Ущерб от растраты чиновников из Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти вырос до 330 млн рублей

Следком рассказал о новом подозреваемом по делу о растрате средств Фонда защиты прав дольщиков в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следствие будет просить суд об отправке в СИЗО заместителя главы Госэкспертизы Ленобласти по громкому делу о растрате денег Фонда защиты прав дольщиков. Напомним, обыски у чиновников прошли в начале прошедшего июля. Тогда СК оценил ущерб в 56 млн рублей, теперь эта сумма выросла до 330 миллионов. По данным следствия, с 2020 по 2021 годы чиновники из Фонда неизвестно куда тратили выделенные им субсидии.

- В ближайшее время заместителю начальника региональной Госэкспертизы предъявят обвинение. Дополнительно следователи выяснили растрату еще 80 млн рублей, которых выделили Фонду на достройку двух жилых комплексов: «Янинский каскад» и «Рябиновый сад», - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что обыски у нового фигуранта дела продолжаются. По части 4 статьи 160 УК РФ чиновнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.