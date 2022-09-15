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Авто15 сентября 2022 15:32

Приморское шоссе встало в 3-километровую пробку из-за дорожного ремонта

Движения от Ольгино в сторону «Лахта-Центра» почти нет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ремонт на Приморском шоссе собрал две жестких пробки. Фото: Яндекс.Карты.

Ремонт на Приморском шоссе собрал две жестких пробки. Фото: Яндекс.Карты.

Почти «мертвая» пробка собралась на Приморском шоссе на подъезде к Петербургу. Машины встали на более чем 3-километровом участке от Ольгино до «Лахта-Центра». Причиной затора стал дорожный ремонт.

- Будьте внимательны, в левом ряду дородные работы - пишут водители на Яндекс.Картах.

При этом стоит в встречное направление. Пробка на Приморском шоссе начинается от светофора в створе Туристской улицы и идет до разворота в сторону города у того же «Лахта-Центра».

Отметим, что и без ремонта это место достаточно проблемное, но в перспективе «улез» должен помочь развязать дублер Приморского шоссе - Южная улица, которая идет за полотном железной дороги сестрорецкого направления.

Новая магистраль поможет отвести часть потока от Лахты к Шуваловскому проспекту. Построить Южную улицу должны к лету 2025 года. А еще через пару лет Смольный обещает построить две новых магистрали с виадуками через железнодорожные пути.