Массовое ДТП из пяти машин собрало «паровоз» в аэропорту Пулково

В Пулково прибыл "паровоз". Фото: телеграм-канал "Мегаполис"

Массовое ДТП произошло в Пулково. Как шутят пользователи соцсетей, к перрону аэропорта прибыл паровоз» - в зоне посадки и высадки пассажиров столкнулись пять машин, в том числе два такси. А возможно и больше, ведь еще пара белых иномарок также может работать через агрегатор, но без шашечек на бортах. И только черная «Хендэ Крета» явно чужая в это компании.

- В аэропорту ДТП, - лаконично сообщают очевидцы, слова которых приводит телеграм-канал «Мегаполис».

Судя по опубликованному видео, эффект домино начал водитель белой «шкоды», влетевший в «Ниссан» службы такси, который в свою очередь мог притормозить перед отъезжающей от тротуара «Кретой». А она в свою очередь ударила шедшую слева белую «Киа» и еще одно такси, подъезжавшее к бордюру. То ночные обстоятельства аварии определят уже дознаватели ГИБДД.

В итоге оказались перекрыты две полосы из трех. А владельцам машин кроме разбирательств с ремонтом авто грозит еще одна неприятность - штраф за долгую стоянку в зоне высадке, где можно находиться не больше 15 минут. В эти сроки «разбор полетов» точно не уложится.