Ленобласть стала одним из четырех регионов России, сохранивших положительные темпы роста основных секторов экономики

Глава Ленобласти заявил о росте основных секторов экономики. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленобласть вошла в число четырех регионов России, сохранивших положительные показатели роста основных секторов экономики несмотря на непростую общеполитическую ситуацию, сложившуюся вокруг страны.

- Перспективы развития экономики будут зависеть от того, насколько региональный бизнес сможет адаптироваться к новым условиям работы, и в какой степени он сумеет воспользоваться новыми возможностями на рынках, - отметил на заседании Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF`22 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, за первое полугодие в регионе выросло сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению. А объем инвестиций вырос по сравнению с прошлогодним периодом на 31%, достигнув показателя в 209,5 млрд рублей.

По прогнозам экономистов областного правительства, по итогам года инвестиции в регион составят более 474 млрд рублей, а уровень их прироста достигнет 34,7%.