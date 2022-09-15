760 тысяч человек привито от гриппа в Петербурге

Почти 760 тысяч человек привиты от гриппа в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти 760 тысяч жителей Петербурга прошли вакцинацию от гриппа. Прививочная кампания стартовала в конце августа и за две с небольшим недели удалось выполнить четверть запланированного объема работы.

- По состоянию на 15 сентября в рамках национального календаря уже привито более 750 тысяч человек (23,16% от плана). Из них 139 тысяч детей (27,92% от плана), три тысячи беременных женщин (25,53% от плана) и 607 тысяч взрослых (22,28% от плана), - сообщает пресс-служба Смольного.

Всего в ходе осенней кампании вакцину от гриппа должны получить более трех миллионов петербуржцев, то есть 60% населения города. В том числе 500 тысяч детей и 12 будущих мам.

Прививать от гриппа будут до 1 ноября. Кроме поликлиник и стационаров, вакцинируют жителей города и в 41 передвижном пункте, которые работают в 14 районах Петербурга.