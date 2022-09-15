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Общество15 сентября 2022 17:49

Забастовкой рабочих у подрядчика «Адмиралтейских верфей» заинтересовался Следственный комитет

Начать проверку поручил глава СК Александр Бастрыкин
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК займется делом о забастовке судостроителей в Петербурге.

СК займется делом о забастовке судостроителей в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению СК проверить ситуацию с забастовкой рабочих на одном из подрядных предприятий «Адмиралтейских верфей». Сотрудники, обиженные задержкой зарплаты, пошли требовать свое в кабинеты начальства.

- Около 100 сотрудников одной из коммерческих организаций в Санкт-Петербурге устроили забастовку из-за задержки заработной платы, - сообщает пресс-служба Следкома России.

Теперь разбираться в обстоятельствах неприятной ситуации будут следователи, а из работа, как и сам ход проверки, поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Учитывая, какое внимание в последнее время глава СК уделяет родному Петербургу, спустить дело на тормозах уже не получится.