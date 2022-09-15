Делегация Госкомитета судебных экспертиз Беларуси прибыла с рабочим визитом в Петербург

Делегация следователей из Беларуси прибыла в Петербург. Фото: СК РФ.

Делегация следователей Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь приехала в Петербург. В родной город из пригласил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- В первый день визита глава делегации посетил Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета Российской Федерации, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Гостям показали учебные классы и рассказали о процессе обучения студентов в академии. Белорусские следователи задали интересовавшие их вопросы и поделились собственным опытом и своим мнением с петербургскими коллегами.

Кроме этого, председатель Госкомитета судебных экспертиз Беларуси Алексей Волков прочитал студентам академии лекцию об истории создания следственных органов соседнего государства.