«Зенит» опубликовал расписание матчей в РПЛ и Кубке России до конца года

До конца года "Зениту" осталось провести девять игр. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» показал расписание всех матчей, оставшихся сине-бело-голубым до конца года. В их число вошли две игры в Кубке России, в том числе 29 сентября со «Спартаком» в Москве и самарскими «Крыльями Советов» в Петербурге (20 октября).

Кроме этого, петербуржцы проведут семь встреч в рамках Российской Премьер-лиги. 2 октября на «Газпром Арене» «Зенит» примет ФК «Ростов», 8 октября в Воронеже пройдет игра с местным «Факелом». 16 октября также гостевая встреча в Нижнем Новгороде с «Пари НН».

24 октября «Зениту» предстоит домашняя встреча с «Сочи», 30 октября петербуржцев ждут в гости «быки» - ФК «Краснодар».

5 ноября в Петербурге пройдет игра с «Ахматом», а последний в нынешнем году матч «Зенит» проведет 12 ноября в Москве против столичного «Торпедо».