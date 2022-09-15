Театр Вахтангова отменил спектакль «Война и мир» литовского режиссера в Петербурге

Гастроли Театра имени Вахтангова в Александринке отменены. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский Александринский театр объявил об отмене показов спектакля «Война и мир» в постановке литовского режиссера Римаса Туминаса. Спектакль в рамках театрального фестиваля в Петербург должен был привезти московский театр имени Вахтангова, где Туминас до начала мая работал художественным руководителем. Но позднее был уволен. А теперь и его спектакли сняты с программы.

- С сожалением сообщает вам, что в силу технических причин не сможем показать спектакль «Война и мир» на сцене Александринского театра 30 сентября, 1 и 2 октября,- говорится в письме на имя директора Александринки от руководства театра имени Вахтангова.

В чем именно заключаются «технические причины», столичные гости не пояснили.

В письме дирекция театра Вахтангова приносит извинения зрителям, которые ждали постановку и Петербурге и желает успеха фестивалю в Александринском театре.