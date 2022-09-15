Лежавший на рельсах мужчина пострадал при наезде поезда в Петербурге

На станции "Броневая" поезд наехал на упавшего с платформы человека. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Молодой мужчина пострадал в результате наезда поезда на станции «Броневая» в Петербурге. Инцидент произошел после часа ночи 15 сентября. Человека, лежащего на путях заметил машинист пригородной электрички, шедшей в Малую Вишеру.

- Предположительно, молодой человек упал на рельсы с железнодорожной платформы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Несмотря на усилия машиниста, остановить поезд не удалось и состав задел человека. По счастью, травмы оказались не смертельными. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники транспортной полиции.