9,5 тонн вещей и продуктов пыталась отправить на родину из Петербурга гражданка Филиппин

Сотрудникам таможни пришлось долго разбираться в "личных вещах" гражданки Филиппин. Фото: СЗТУ.

Сотрудники петербургской таможни остановили пересылку почти десятитонной партии вещей и продуктов, которую на родину в Филиппины пыталась отправить гражданка этой восточно-азиатской страны. В документах женщина указала что все это - ее личные товары, которые предназначаются родным и близким.

- Объем груза говорил о вывозе из России товаров в коммерческих целях. Так, под видом вещей для личного пользования гражданка пересылала четыре тонны одежды, 1500 банок кофе, 1000 упаковок чая, 2500 шоколадных батончиков, 4000 пачек макарон и круп, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

На родину филиппинка намеревалась также отправить 420 кг сахара, 450 упаковок печенья, 200 банок шоколадной пасты, 400 банок консервов, 250 кг мыла и косметики, а также 300 единиц бытовой техники, в том числе газовую плиту, телевизор и прочие многочисленные мультиварки с чайниками.

Кроме претензий к заявленному назначению груза, таможенники отметили, что 850 кг товара их партии отправительница попросту не задекларировала.

На женщину оформили пят административных протоколов. Вывезти груз на Филиппины она сможет после его правильного оформления.