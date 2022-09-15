Большой лось напугал жителей Соснового Бора

Дикие животные нередко выходят из леса к людям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданный визит лося переполошил тихий Сосновый Бор. В город атомщиков сохатый заглянул в разгар дня. Лось пробежался по одной из улиц, а после был замечен у детского сада, что больше всего напугало горожан.

- Здоровенный лось мечется по городу. Будьте осторожны, у них начался гон! - приводит слова сосновоборцев «Мойка 78».

По счастью, вреда никому сохатый не причинил. Некоторое время побродив между многоэтажками, лесной гость почувствовал себя неуютно и решил вернуться домой.

Отметим, что дикие животные нередко выходят из лесов в места обитания человека. Биологи объясняют это тем, что города надвигаются на привычный ареал жизни лесной фауны, а та по привычке приходит на обжитые веками места.