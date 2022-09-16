Дожди и до плюс 15 градусов будет в Петербурге 16 сентября

Дожди и тепло будет в Петербурге 16 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дождливая погода продолжается в Санкт-Петербурге. В пятницу, 16 сентября 2022 года, в Северной столице снова будет пасмурно и облачно. Иногда солнце все же пробьется сквозь тучи и украсит улицы своим светом. Но все же, преимущественно ожидается не самая приятная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать периферия североатлантического циклона. Облаков в небе по-прежнему будет много, пройдут кратковременные дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха в городе будет всего 13-15 градусов выше нуля, по Ленинградской области от 11 до 16 градусов. Ветер останется теплым, южным 4-9 метров в секунду.

В субботу кратковременные дожди, температура изменится мало.