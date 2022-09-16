Количество новых вакансий выросло на 5% в Петербурге за месяц

В Петербурге количество новых вакансий выросло на 5%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последний месяц выросло количество новых вакансий на 5 процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса HH.ru. А вот в Ленинградской области новых рабочих мест стало на 9 процентов больше.

- В Санкт-Петербурге в разрезе различных профессий наиболее сильный прирост вакансий и, как следствие спрос, на новых сотрудников наблюдался в сферах «Наука, образование» - 39 процентов новых вакансий за месяц, - говорится в исследовании.

Также вырос спрос на домашний персонал, рабочий персонал, работников в сфере транспорта и логистики.

Помимо этого в городе требуются люди для работы в салонах красоты, спортивных и фитнес клубах.

А вот в сфере туризма, ресторанов, а также юристов в Петербурге спрос наоборот упал.