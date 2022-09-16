Полиция задержала мошенника, обокравшего четырех пенсионеров в Петербурге

Полиция задержала мошенника за серию краж у пенсионеров в Петербурге. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге полиция задержала 21-летнего молодого человека, который промышлял телефонным мошенничеством и крал деньги у доверчивых пенсионеров. Парень звонил пожилым людям, представлялся их родственником и просил деньги, чтобы уладить проблемы. В общей сложности он похитил более 1,6 миллиона рублей у четырех стариков. Об этом 16 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

12 сентября в полицию обратилась 82-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонил мужчина, представился ее сыном. Он сообщил, что якобы попал в ДТП, и чтобы его не привлекли к ответственности, нужны деньги, - рассказали в полиции.

Так, пенсионерка передала курьеру 285 тысяч рублей и более 5 тысяч долларов. На аналогичную уловку попались еще трое пенсионеров.

Молодого мошенника поймали 15 сентября у дома 160 по улице Бухарестской. Сейчас он находится под стражей. Возбуждены уголовные дела.