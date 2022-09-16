Гадалка «сняла порчу» с пенсионерки в Петербурге за 117 тысяч рублей

Полиция задержала гадалку за кражу денег у пенсионерки в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге гадалка "сняла порчу" с пенсионерки за круглую сумму - более 100 тысяч рублей. Все произошло еще летом 2022 года в Московском районе города. 14 июля в полицию обратилась 86-летняя старушка, которая рассказала, что ее обвели вокруг пальца две женщины. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Днем у дома 16 по улице Зведной к пенсионерке подошли две женщины и убедили, что на ней порча. Разумеется, проклятье "гадалки" могли легко снять, но не бесплатно. Таким обманом пенсиоенрка лишилась 117 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Одну из "гадалок" уже задержали. 49-летняя жительница Волгоградской области попалась на аналогичном преступлении по "снятию порчи" в Луге.

Сейчас по всем случаям возбуждены уголовные дела. Подозреваемая находится под стражей.