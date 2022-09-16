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Общество16 сентября 2022 7:23

ФАС выдал предупреждение Пулково за отказ обслуживания «Победы»

Аэропорту Петербурга должен рассмотреть заявку авиакомпании
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
ФАС выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково

ФАС выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение аэропорту Пулково Санкт-Петербурга за то, что тот не дает возможности авиакомпании "Победа" проводить техническое обслуживание. Об этом в ведомстве рассказали 16 сентября 2022 года.

- Авиаперевозчик "Победа" неоднократно обращался к оператору с просьбой предоставить доступ к объектам инфраструктуры для наземного обслуживания самолетов, однако обращения остались без рассмотрения, - сообщили в ФАС.

Отмечается, что стоимость обслуживания самолетов дочерней компанией на 40-50 процентов ниже действующих тарифов оператора. ФАС считает, что Пулково злоупотребляет своим положение.

Ведомство выдало компании предупреждение о необходимости рассмотреть заявки в срок до 3 октября 2022 года.

В самом Пулково с претензиями не согласны:

– Аэропорт предоставляет услуги авиакомпании «Победа» по договору с перевозчиком. Официального уведомления об отказе от договора на обслуживание от авиакомпании не поступало. Задействованная инфраструктура проектировалась с расчетом на обслуживание текущего пассажиропотока. Свободные производственные мощности отсутствуют. Тарифы оператора аэропорта ниже стоимости обслуживания «Победа Хэндлинг», - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе аэропорта Пулково.