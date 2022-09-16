ФАС выдал предупреждение Пулково за отказ обслуживания «Победы»

ФАС выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение аэропорту Пулково Санкт-Петербурга за то, что тот не дает возможности авиакомпании "Победа" проводить техническое обслуживание. Об этом в ведомстве рассказали 16 сентября 2022 года.

- Авиаперевозчик "Победа" неоднократно обращался к оператору с просьбой предоставить доступ к объектам инфраструктуры для наземного обслуживания самолетов, однако обращения остались без рассмотрения, - сообщили в ФАС.

Отмечается, что стоимость обслуживания самолетов дочерней компанией на 40-50 процентов ниже действующих тарифов оператора. ФАС считает, что Пулково злоупотребляет своим положение.

Ведомство выдало компании предупреждение о необходимости рассмотреть заявки в срок до 3 октября 2022 года.

В самом Пулково с претензиями не согласны:

– Аэропорт предоставляет услуги авиакомпании «Победа» по договору с перевозчиком. Официального уведомления об отказе от договора на обслуживание от авиакомпании не поступало. Задействованная инфраструктура проектировалась с расчетом на обслуживание текущего пассажиропотока. Свободные производственные мощности отсутствуют. Тарифы оператора аэропорта ниже стоимости обслуживания «Победа Хэндлинг», - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе аэропорта Пулково.